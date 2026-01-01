Мастер и Мандолина

Дата и место
10 января
суббота
Кафедральный собор
О событии
Герой главного романа Михаила Булгакова Мастер станет воплощением эпох. Итальянский Ренессанс в сонетах Франческо Петрарки, барочные сочинения Антонио Вивальди, переосмысление в настоящем Эльмира Низамова. Ирония Антона Чехова, музыкальные монологи Бернардо Сабадини и Алессандро Марчелло.
Поэтические размышления булгаковского Мастера о любви, красоте, природе творчества и ценности бытия, зашифрованные в символике веков, представляют артисты — Пётр Татарицкий (художественное слово), Екатерина Мочалова (мандолина, домра), Евгения Кривицкая (орган).
В программе: И.С. Бах, А. Вивальди, Г.Ф. Гендель, А. Марчелло, Б. Сабатини, П. Дени, Д. Циполи, Т. Витали, И. Альбенис, А. Чайковский, А. Зацепин, И. Корнелюк, Э. Низамов