Музыка Балтийского моря

Дата и место
|
9 января
пятница
|18:00
|
Кафедральный собор
О событии
Берега Балтийского моря приносят в дар любителям красоты композиторов, чья музыка становится знаменита и любима во всём мире.
Камерный хор Festino (художественный руководитель и дирижер — Александра Макарова) вместе с титулярным органистом Мансуром Юсуповым специально для Кафедрального собора соединили в одном концерте музыкантов всех стран Балтики.
Произведения минимализма от Мишкиниса, позднеромантические мелодии Карг-Элерта, классика с элементами фольклора в сочинениях Васкса и Сандстрёма.
В программе: Кш. Пендерецкий, Св.Д. Сандстрём, В. Мишкинис, П. Васкс, Дм. Смирнов, З. Карг-Элерт, А. Пярт