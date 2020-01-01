Осип Мандельштам. «На бледно-голубой эмали…»

Дата и место
|Событие прошло 6 января 2026 г., 18:00 / Кафедральный собор
О событии
Осип Мандельштам воспринимал музыку как родственное поэзии искусство. Возможно, поэтому его стихи так мелодичны. В своих работах Осип Эмильевич сравнивает музыку с последней надеждой на спасение, началом всего прекрасного.
Философская лирика Мандельштама в исполнении заслуженного артиста России Александра Яцко соединится с произведениями Баха, Шуберта, Шопена, Чайковского, Скрябина, Шнитке, чтобы стать первоосновой гармонии мира. Музыку классиков представят заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (орган) и Евгений Зарецкий (фортепиано).
В программе: И.С. Бах, Б. Марчелло, А.Н. Скрябин, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, А.Г. Шнитке, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Боэльман