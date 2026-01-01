Театр
«Безымянная звезда»

«Безымянная звезда»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
Купить билет без комиссии
«Безымянная звезда»
Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров

Дата и место

24 января
суббота
18:00
Театр Николая Захарова

О событии

Идеальная комедия от Николая Захарова для настоящих романтиков. Красивая история неожиданной любви по пьесе Михаила Себастиана «Безымянная звезда».

Вечный любовный треугольник:

  • Мона — незнакомка из высшего общества, впервые столкнувшаяся с миром прелестной провинции, где «на станции даже не останавливаются скорые поезда».
  • Марин — молодой романтик астроном, открывающий Моне звездные миры и свое сердце.
  • Григ — любовник Моны, брутальный, респектабельный, обладатель больших денег и своей возлюбленной, не сомневающийся ни в чем — мечта многих женщин.

Сложный выбор и для героини и для многих женщин в наше время. Песочные часы чувств переворачиваются в пользу каждого из мужчин на протяжении всего спектакля.

«Мона: Сколько людей живут не глядя на звёзды!

Марин: Им только кажется, что они живут.»

Для Моны это маленькая остановка на Безымянной звезде, где не придают большого значения суете, деньгам, нарядам и драгоценностям.

«Мона: Григ, разве мы с тобой любим друг, друга? Разве мы счастливы?

Григ: Мона, ты говоришь слова, которых нет в моем лексиконе, У меня нет на это времени.»

И жаркие, очень колоритные диалоги между «провинциальной элитой» и представителями высшего света подарят зрителям 2 часа безудержного смеха.