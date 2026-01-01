Дата и место
|
24 января
суббота
|18:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Идеальная комедия от Николая Захарова для настоящих романтиков. Красивая история неожиданной любви по пьесе Михаила Себастиана «Безымянная звезда».
Вечный любовный треугольник:
- Мона — незнакомка из высшего общества, впервые столкнувшаяся с миром прелестной провинции, где «на станции даже не останавливаются скорые поезда».
- Марин — молодой романтик астроном, открывающий Моне звездные миры и свое сердце.
- Григ — любовник Моны, брутальный, респектабельный, обладатель больших денег и своей возлюбленной, не сомневающийся ни в чем — мечта многих женщин.
Сложный выбор и для героини и для многих женщин в наше время. Песочные часы чувств переворачиваются в пользу каждого из мужчин на протяжении всего спектакля.
«Мона: Сколько людей живут не глядя на звёзды!
Марин: Им только кажется, что они живут.»
Для Моны это маленькая остановка на Безымянной звезде, где не придают большого значения суете, деньгам, нарядам и драгоценностям.
«Мона: Григ, разве мы с тобой любим друг, друга? Разве мы счастливы?
Григ: Мона, ты говоришь слова, которых нет в моем лексиконе, У меня нет на это времени.»
И жаркие, очень колоритные диалоги между «провинциальной элитой» и представителями высшего света подарят зрителям 2 часа безудержного смеха.