Театр
Отменен. «Арифметика мужских измен»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
Режиссер: Игорь Письменный

Дата и место

11 февраля
среда
19:00
ДК железнодорожников

О событии

В центре сюжета — история примерного семьянина Вениамина Стрельцова, который, оставшись один на время отпуска жены, сталкивается с неожиданными искушениями и открытиями. Комедия исследует вечную тему супружеской верности через призму современного взгляда. 

Уникальность постановки заключается в том, что всего четыре актера создают на сцене целый мир персонажей: от секретарши до соседки, от психиатра до юной фотомодели. Один актер исполняет сразу несколько ролей, что добавляет спектаклю особую динамику и интригу.

Зрителей ждет увлекательное путешествие по лабиринтам мужской психологии, приправленное искрометным юмором и неожиданными поворотами сюжета. Главный герой выясняет, что каждые семь лет в семейной жизни происходят удивительные метаморфозы — и это не просто народная мудрость, а настоящая психологическая закономерность!

Спектакль станет настоящим подарком для всех, кто любит умные комедии с глубоким подтекстом. Легкая подача серьезных тем, блестящая игра актеров и непредсказуемый финал — все это ждет зрителей на спектакле.

В спектакле заняты:

  • Евгений Никишин / Олег Масленников- Войтов/ Игорь Письменный/Александр Лымарев
  • Виолетта Давыдовская/ Мария Климова / Валерия Сильвестрова/ Татьяна Солнцева / Елена Сташевская-Гербутова
  • Дарья Пармененкова/ Елена Сташевская-Гербутова / Яна Замятина  
  • Сергей Писаренко / Иван Алексеев-Лару / Андрей Грачев/ Александр Копылов

