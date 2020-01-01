Дата и место
|
14 июля
вторник
|19:00
|
Александр Буйнов2026-07-14T19:00:00.000+02:00
О событии
Артист, которого ждали! Концерт, который не оставит равнодушных!
Долгожданная премьера в нашем городе: грандиозное музыкальное представление от народного артиста России — Александра Буйнова, под названием «Лучшие песни»!
Александр Буйнов — легенда, чье имя давно ассоциируется с безудержной энергией, харизмой и, конечно же, талантом. За годы творческой деятельности он подарил нам целую сокровищницу хитов, которые стали настоящими символами для разных поколений.
Этот концерт — уникальная возможность погрузиться в мир неповторимой музыки и почувствовать ту искреннюю радость и вдохновение, которые дарит творчество Александра Буйнова. Вас ждет живое исполнение, культовые композиции и атмосфера большого праздника! Этот день вы запомните навсегда