Александр Буйнов

Александр Буйнов

16+
Дата и место

14 июля
вторник
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Артист, которого ждали! Концерт, который не оставит равнодушных! 

Долгожданная премьера в нашем городе: грандиозное музыкальное представление от народного артиста России — Александра Буйнова, под названием «Лучшие песни»! 

Александр Буйнов — легенда, чье имя давно ассоциируется с безудержной энергией, харизмой и, конечно же, талантом. За годы творческой деятельности он подарил нам целую сокровищницу хитов, которые стали настоящими символами для разных поколений. 

Этот концерт — уникальная возможность погрузиться в мир неповторимой музыки и почувствовать ту искреннюю радость и вдохновение, которые дарит творчество Александра Буйнова. Вас ждет живое исполнение, культовые композиции и атмосфера большого праздника! Этот день вы запомните навсегда