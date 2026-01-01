Дата и место
30 января
пятница
|19:00
Театр Николая Захарова
О событии
Он входит — и воздух меняется. Никто не скажет вслух, но каждый почувствует: с этого момента назад уже не будет. «Князь». Спектакль, где любовь — как пламя на холодной коже. Где пророчество сталкивается с безумием. Где вы внезапно ловите себя на мысли: «Хочу встать и вырвать нож из рук Парфёна…» Потому что всё — по-настоящему.
Театр, первый из всех театров региона, обращается к творчеству Ф.М. Достоевского, к библейской истории, перенесённой писателем на российскую почву и столь остро звучащей в наши дни. Ключевым образом спектакля становится образ князя Мышкина, невольно ставшего причиной соперничества двух неординарных женщин, страдающего за всё человечество: «Не вижу я времени, когда в тёмные души ваши свет падёт». Николай Захаров — режиссёр спектакля, присутствует в зале и в сценах спектакля. Он оставляет за собой право на вмешательство в любой момент… А зрители — соучастники, присутствующие при рождении спектакля..
Режиссёр-постановщик — Заслуженный артист России Николай Захаров
В ролях:
- Князь Мышкин — Александр Кузнецов
- Рогожин — Максим Пацерин
- Настасья Филипповна — Светлана Захарова
- Аглая — Алена Калинина
- Генерал Епанчин — Николай Захаров
- Генеральша Епанчина — Александра Дорошенко/Диана Горбунова
- Гаврила Ардалионович Иволгин — Сергей Борисов
- Афанасий Иванович Тоцкий — Роман Нагметов
- Шут — Антон Чернышов/Виктор Вальченко
- Также персонажи:
- Генерал Иволгин
- Варя
- Нина Ардалионовна
- Лебедев
Зал открывается за 40 минут до спектакля. Работает театральный буфет.