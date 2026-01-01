Концерты
«Князь»

16+
Дата и место

30 января
пятница
19:00
Театр Николая Захарова
О событии

Он входит — и воздух меняется. Никто не скажет вслух, но каждый почувствует: с этого момента назад уже не будет. «Князь». Спектакль, где любовь — как пламя на холодной коже. Где пророчество сталкивается с безумием. Где вы внезапно ловите себя на мысли: «Хочу встать и вырвать нож из рук Парфёна…» Потому что всё — по-настоящему. 

Театр, первый из всех театров региона, обращается к творчеству Ф.М. Достоевского, к библейской истории, перенесённой писателем на российскую почву и столь остро звучащей в наши дни. Ключевым образом спектакля становится образ князя Мышкина, невольно ставшего причиной соперничества двух неординарных женщин, страдающего за всё человечество: «Не вижу я времени, когда в тёмные души ваши свет падёт». Николай Захаров — режиссёр спектакля, присутствует в зале и в сценах спектакля. Он оставляет за собой право на вмешательство в любой момент… А зрители — соучастники, присутствующие при рождении спектакля..

Режиссёр-постановщик — Заслуженный артист России Николай Захаров

В ролях:

  • Князь Мышкин — Александр Кузнецов
  • Рогожин — Максим Пацерин
  • Настасья Филипповна — Светлана Захарова
  • Аглая — Алена Калинина
  • Генерал Епанчин — Николай Захаров
  • Генеральша Епанчина — Александра Дорошенко/Диана Горбунова
  • Гаврила Ардалионович Иволгин — Сергей Борисов
  • Афанасий Иванович Тоцкий — Роман Нагметов
  • Шут — Антон Чернышов/Виктор Вальченко
  • Также персонажи:
  • Генерал Иволгин
  • Варя
  • Нина Ардалионовна
  • Лебедев

Зал открывается за 40 минут до спектакля. Работает театральный буфет.