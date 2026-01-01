Эдит Пиаф. На балу удачи

Дата и место
|
16 января
пятница
|19:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Спектакль байопик с живой музыкой и вокалом.
Все места за столиками. Комплимент от театра: 1 ряд — бокал просекко, 2 и 3 ряд — бокал игристого. Любой напиток можно заменить на сок или воду с лимоном.
Спектакль о необыкновенной жизни, любви и песнях великой певицы, наполненный живой музыкой, пронзительным вокалом и пластикой, в ярком исполнении актёров и музыкантов – любимцев калининградской публики.
Режиссёр Николай Захаров вдумчиво и деликатно подошёл к созданию образа Эдит Пиаф, рассказывая о её судьбе и творчестве, таланте, о друзьях и любимых мужчинах.
Режиссёр берет тему удивительной раздвоенности личности героини: ощущавшая себя «маленьким воробышком» Пиаф в моменты робости и страха умела, преодолев себя, петь уверенно и мощно. И не случайно образ французской певицы на сцене создаётся двумя исполнительницами: драматической актрисой и вокалисткой, сплетающими этот сложный и противоречивый образ силой своих дарований.
Тема войны — особая в жизни Пиаф. В концлагере с французскими военно-пленными она выступала не раз, делая в конце общее фото на память. Никто и подумать тогда не мог, что по возвращению во Францию, артистка отправлялась в фотолабораторию движения «Сопротивление». Из каждой привезенной ею фотографии фотографы переснимали отдельно лицо каждого узника. На новые гастроли Эдит отправлялась уже с фальшивыми удостоверениями личности.
Так, благодаря маленькой и упрямой певице, сто двадцать французских пленных солдат получили долгожданную свободу. Уже после войны над Эдит Пиаф объявили суд, обвинив её в сотрудничестве с фашистами. Тогда бывшие узники концлагерей встали на её защиту.
Они рассказали об этой маленькой храброй женщине, которая не боялась жертвовать своей жизнью, и это привело судий в изумление, заставив их встать и отдать ей честь, как настоящему герою страны.
Солдаты, чьи жизни помогла спасти Эдит, еще долгие годы посещали её концерты. На них они все вместе плакали и вспоминали прожитое. Пиаф, уверявшая всех, что не умеет плакать, проливала слезы вместе со всеми.
За два часа со сцены звучит много песен: от малознакомых до шлягеров – «музыкальных визиток» Франции.
«Я пою не для всех, я пою для каждого», – говорила Эдит Пиаф. Её голос – одни из голосов ушедшего века, ставший символом belle France, как Марсельеза или Эйфелева башня.
«Моя жизнь была отвратительной, это правда. Но моя жизнь была и восхитительной. Потому что я любила, прежде всего, её». «Я ни о чём не жалею» — стали последними словами Певицы и Женщины.
Режиссёр-постановщик Заслуженный артист России Николай Захаров
Действующие лица и исполнители:
- Эдит Пиаф — актриса Светлана Захарова и певица Наталья Наумова
- Луи Дюппон, месье Гасьен, Марсель Сердан, Луи Лепле, Раймон Ассо, Ив Монтан — Александр Лазарев, Виктор Вальченко
- Жан-Аккордеонист— Илья Пищенко
- Хореограф — Илья Чепелев
- Звукорежиссёр — Александр Костенко