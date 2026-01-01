Джаз клуб при свечах

Дата и место
|
9 января
пятница
|18:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Джаз-клуб NZ и Илья Пищенко представляют новогодний джаз!
Илья Пищенко — Калининградский и Петербургский джазовый музыкант, мультиинструменталист, владеющий несколькими музыкальными инструментами (фортепиано, аккордеон, гитара) и обладающий завораживающим голосом, композитор, чьи произведения звучат в спектаклях и на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина и Калининграда, идейный вдохновитель и руководитель Джаз-клуба NZ.
Имена других музыкантов пока держим в секрете.
Приятным бонусом будет рюмочка лимончелло каждому гостю за фото в новой фотозоне театра и отметку в социальных сетях. Танцевать можно!
Зал открывается за 40 минут до спектакля. Работает театральный буфет.