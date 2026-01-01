Концерты
Джаз клуб при свечах

9 января
пятница
18:00
Театр Николая Захарова
Джаз-клуб NZ и Илья Пищенко представляют новогодний джаз!

Илья Пищенко — Калининградский и Петербургский джазовый музыкант, мультиинструменталист, владеющий несколькими музыкальными инструментами (фортепиано, аккордеон, гитара) и обладающий завораживающим голосом, композитор, чьи произведения звучат в спектаклях и на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина и Калининграда, идейный вдохновитель и руководитель Джаз-клуба NZ.

Имена других музыкантов пока держим в секрете.

Приятным бонусом будет рюмочка лимончелло каждому гостю за фото в новой фотозоне театра и отметку в социальных сетях. Танцевать можно!

Зал открывается за 40 минут до спектакля. Работает театральный буфет.