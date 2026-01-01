Театр
«Маленький принц»

«Маленький принц»

Отдохнуть компанией Культурный отдых Новый год
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

24 января
суббота
12:00
Театр Николая Захарова
Купить билет

О событии

Философская сказка для семейного просмотра по повести Антуана де Сент-Экзюпери. 

Посвящается детям, которые будут взрослыми и взрослым, которые были детьми.

В роли Маленького Принца — Володя Липилин, воспитанник театральной студии «ТалантСтудио39» при театре Николая Захарова.

Детям будет созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир, учится дружбе и любви, а взрослым – философская глубина и афористичность текста.

Говорят, что в каждом возрасте эта легендарная сказка-притча воспринимается по-разному… Знакомится с «Маленький принцем» в детстве – это приключение. В зрелом возрасте знакомство с повестью становится погружением в философию, окрашенной в оттенки романтики.

Но, всякий раз, вслед за героями, сердце стремится ввысь, туда, где звезды, мечты и великие истины. Самое главное, чему учит книга «Маленький принц» – это мудрости. В ней скрыто много тайн, которые помогают жить счастливо и находить верный путь.

Театр Николая Захарова бережно, трепетно, но всё же по-своему, рассказывает знаменитую историю Антуана де Сент-Экзюпери.