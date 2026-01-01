Дата и место
|
24 января
суббота
|12:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Философская сказка для семейного просмотра по повести Антуана де Сент-Экзюпери.
Посвящается детям, которые будут взрослыми и взрослым, которые были детьми.
В роли Маленького Принца — Володя Липилин, воспитанник театральной студии «ТалантСтудио39» при театре Николая Захарова.
Детям будет созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир, учится дружбе и любви, а взрослым – философская глубина и афористичность текста.
Говорят, что в каждом возрасте эта легендарная сказка-притча воспринимается по-разному… Знакомится с «Маленький принцем» в детстве – это приключение. В зрелом возрасте знакомство с повестью становится погружением в философию, окрашенной в оттенки романтики.
Но, всякий раз, вслед за героями, сердце стремится ввысь, туда, где звезды, мечты и великие истины. Самое главное, чему учит книга «Маленький принц» – это мудрости. В ней скрыто много тайн, которые помогают жить счастливо и находить верный путь.
Театр Николая Захарова бережно, трепетно, но всё же по-своему, рассказывает знаменитую историю Антуана де Сент-Экзюпери.