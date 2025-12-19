Фестивали, праздники
Новогодняя елка для малышей

Сходить с детьми Хэллоуин Новый год
0+

Дата и место

Событие прошло 6 января 2026 г., 11:00 / Театр Николая Захарова

О событии

Рекомендуемый возраст посещения ОТ 3 ЛЕТ. Билет приобретается на каждого человека.

  • Детское новогоднее представление вокруг елки: конкурсы, подвижные игры, квесты и призы
  • Угощение за столиками
  • Памятный сувенир каждому ребенку
  • Фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой и козликом Серебряное Копытце

Важно! Мы приглашаем не более 30 детей на представление, что гарантирует внимание ведущих и участие в программе каждого ребенка!

Персональное внимание каждому ребенку! Волшебный Новогодний праздник для детей! Ожидание чуда, которое сбывается в театре Николая Захарова!

