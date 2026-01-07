Дата и место
|
7 января
среда
|12:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Семейные елки! Сказка о волшебстве «Серебряное копытце», по сказу П. Бажова.
- Новогодняя сказка за столиками с театральным буфетом
- Эксклюзивный презент от Деда Мороза и персонажей сказки
- Новогоднее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и Серебряным копытцем
- Фото у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и Серебряным копытцем
Сказка о доброте, милосердии и душевной щедрости. Это история удивительной дружбы маленькой девочки, её кошки Мурёнки и волшебного козлика Серебряное копытце. Сказка об ожидании чуда, которое случится, если верить в него и делать добро, о мечте однажды увидеть сказочного оленя и драгоценные камушки, летящие из под его копытца.
В сказке разговорные сцены будут чередоваться с танцевальными историями козленка и кошки, девочки и кошки под прекрасную музыку Чайковского, Прокофьева и других известных композиторов. Сказочный свет, необычные костюмы козлика и кошки, а главное, великолепный текст сказа П. Бажова, как и прекрасные актеры, его разыгрывающие и перевоплощающиеся в персонажей этой истории — все это создает магию театра, которую так любят дети.