Театр
«Серебряное копытце»

«Серебряное копытце»

Сходить с детьми Культурный отдых Новый год
0+
Дата и место

7 января
среда
12:00
Театр Николая Захарова
Семейные елки! Сказка о волшебстве «Серебряное копытце», по сказу П. Бажова.

  • Новогодняя сказка за столиками с театральным буфетом
  • Эксклюзивный презент от Деда Мороза и персонажей сказки
  • Новогоднее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и Серебряным копытцем
  • Фото у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и Серебряным копытцем

Сказка о доброте, милосердии и душевной щедрости. Это история удивительной дружбы маленькой девочки, её кошки Мурёнки и волшебного козлика Серебряное копытце. Сказка об ожидании чуда, которое случится, если верить в него и делать добро, о мечте однажды увидеть сказочного оленя и драгоценные камушки, летящие из под его копытца.

В сказке разговорные сцены будут чередоваться с танцевальными историями козленка и кошки, девочки и кошки под прекрасную музыку Чайковского, Прокофьева и других известных композиторов. Сказочный свет, необычные костюмы козлика и кошки, а главное, великолепный текст сказа П. Бажова, как и прекрасные актеры, его разыгрывающие и перевоплощающиеся в персонажей этой истории — все это создает магию театра, которую так любят дети.

Комедии для взрослых и праздники для детей: 5 зимних спектаклей в Театре Николая Захарова

