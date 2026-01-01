«Новогодний роман»

Режиссер: Николай Захаров
Дата и место
|
8 января
четверг
|18:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
В новогоднюю ночь случайно встречаются незнакомые мужчина и женщина. Он одинок, несмотря на деньги, положение и молодых подружек. Она тоже одинока, притом что красива и умна. В этой истории присутствуют еще три персонажа, которые, сами не желая того, то мешают счастью этих двоих, то помогают в разных необычных ситуациях.
Комедия полна искрометного юмора на фоне популярной музыки, которая создает мягкую атмосферу любви и праздника. Хочется любить, плакать и смеяться на этом празднике жизни!
Все заканчивается звоном бокалов, боем курантов и появлением деда Мороза!
Действующие лица и исполнители:
- Олег — засл. артист России Николай Захаров
- Маша — Светлана Захарова
- Даша — Любовь Орлова/Алена Калинина
- Надежда — засл. артистка России Надежда Гайдар
- Саша — Сергей Черкасов
- Дед Мороз — Александр Лазаре