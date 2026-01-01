Театр
«Новогодний роман»

6+
«Новогодний роман»
Режиссер: Николай Захаров

Дата и место

8 января
четверг
18:00
Театр Николая Захарова
О событии

В новогоднюю ночь случайно встречаются незнакомые мужчина и женщина. Он одинок, несмотря на деньги, положение и молодых подружек. Она тоже одинока, притом что красива и умна. В этой истории присутствуют еще три персонажа, которые, сами не желая того, то мешают счастью этих двоих, то помогают в разных необычных ситуациях.

Комедия полна искрометного юмора на фоне популярной музыки, которая создает мягкую атмосферу любви и праздника. Хочется любить, плакать и смеяться на этом празднике жизни! 

Все заканчивается звоном бокалов, боем курантов и появлением деда Мороза!

Действующие лица и исполнители:

  • Олег — засл. артист России Николай Захаров
  • Маша — Светлана Захарова
  • Даша — Любовь Орлова/Алена Калинина
  • Надежда — засл. артистка России Надежда Гайдар
  • Саша — Сергей Черкасов
  • Дед Мороз — Александр Лазаре