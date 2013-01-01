Дата и место
|
8 марта
воскресенье
|17:00
|
Государственный академический театр танца «Гжель»2026-03-08T17:00:00.000+02:00
О событии
8 марта в 17:00 в «Янтарь-холл» Государственный академический театр танца «Гжель» с программой «Танцы народов мира»
В 1988 году, один из самых ярких российских балетмейстеров, Народный артист России, профессор Владимир Захаров (1946-2013 гг.) основал театр танца «Гжель». Более тридцати лет театр прославляет и развивает в многообразии танцевальных композиций великие творения мастеров народных художественных промыслов, передавая будущим поколениям знания о знаменитой русской росписи, такой как Гжель, Палех, Жостово, Павлово-Посадский узор и других. Оригинальность форм и неповторимость декоративных изделий народного творчества определили празднично-нарядный характер работ коллектива.
Театр танца «Гжель» известен во всем мире. Многообразие танцев народов отражено в полюбившихся зрителям номерах. В ярком, красочном шоу, которое представляет Театр танца «Гжель», оживают древние легенды.