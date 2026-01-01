Дата и место
10 января
суббота
|17:30
«Дочурка Груффало»
О событии
Камерный театр кукол «Морошка» приглашает вас погрузиться в волшебный мир дочери знаменитого монстра!
«Дочурка Груффало» ― это яркая и увлекательная интерпретация известной детской сказки Джулии Дональдсон, продолжение истории, где дочь не поверила во всемогущего мышонка и отправилась на его поиски.
Нашла, убедилась, как тот велик и кровожаден, и убежала домой.
Спектакль учит верить в себя, не забывать, что наши фантазии и мечты реальны и не стоит боятся неприятностей, потому что всегда есть выход.
МЫ приглашаем вас стать свидетелями новых приключений знакомого каждому ребёнка-монстрёнка.
Спектакль рассчитан на детскую аудиторию младшего возраста, однако и взрослые также найдут немало интересного и забавного в нашей постановке. Каждый зритель сможет пережить настоящую встречу с дружелюбным лесным чудищем и почувствовать радость совместного семейного отдыха.
Продолжительность: 35 минут