Театр
«Дочурка Груффало»

0+
Дата и место

10 января
суббота
17:30
Янтарь-Холл

О событии

Камерный театр кукол «Морошка» приглашает вас погрузиться в волшебный мир дочери знаменитого монстра!

«Дочурка Груффало» ― это яркая и увлекательная интерпретация известной детской сказки Джулии Дональдсон, продолжение истории, где дочь не поверила во всемогущего мышонка и отправилась на его поиски.

Нашла, убедилась, как тот велик и кровожаден, и убежала домой.

Спектакль учит верить в себя, не забывать, что наши фантазии и мечты реальны и не стоит боятся неприятностей, потому что всегда есть выход.

МЫ приглашаем вас стать свидетелями новых приключений знакомого каждому ребёнка-монстрёнка.

Спектакль рассчитан на детскую аудиторию младшего возраста, однако и взрослые также найдут немало интересного и забавного в нашей постановке. Каждый зритель сможет пережить настоящую встречу с дружелюбным лесным чудищем и почувствовать радость совместного семейного отдыха.

Продолжительность: 35 минут