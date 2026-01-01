Театр
«Роман с моей жизнью»

12+
8 января
четверг
19:00
Янтарь-Холл

В предстоящие праздники 8 января в 19:00 Светлогорский театр импровизации и драмы сыграет для вас традиционный Новогодний спектакль в Арт-пространстве «Янтарь-холл». 

В формате театра зрительских историй (плейбек) мы будем играть ваши истории уходящего 2025 года. Каким он был для вас? Успешным или разочаровывающим? Встречи и расставания, потери и приобретения. Уходящий год, как драгоценный камень сияет всеми своими гранями. Мы посмотрим в каждую из них и увидим своё отражение. Это прекрасная возможность подвести итоги года в тёплой уютной компании.

Живая музыка. За фортепиано выпускник фабрики звёзд, музыкант и композитор Аксинья Вержак.

Продолжительность: 1 час 20 минут