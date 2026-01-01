Театр
«Груффало»

Сходить с детьми Культурный отдых Новый год
0+
Дата и место

8 января
четверг
17:30
Янтарь-Холл

О событии

«Груффало» Спектакль — игра

Спектакль «Груффало» — бесконечно любимая всеми детьми история, писательницы Джулии Дональдсон. Интерактивный спектакль, сыгранный добрыми куклами и профессиональными актерами под живую музыку.

Маленький мышонок идет через зимний дремучий лес и, чтобы спастись от лисы, совы и змеи, выдумывает страшного Груффало — зверя, который очень любит есть лис, сов и змей... Но сможет ли находчивый мышонок перехитрить всех голодных хищников? Ведь он-то хорошо знает, что никаких Груффало не бывает... Или бывает?

Сказка «Груффало» подарит детям незабываемые впечатления, ведь она происходит совсем рядом ― крохотный мышонок прячется среди детей, герои спектакля выходят в зал к детям, их можно потрогать руками и познакомиться поближе. И, по доброй традиции, в конце спектакля детей ждет неожиданный сюрприз!

Режиссер — Наталия Степаненко

Композитор — Андрей Степаненко

Продолжительность 35 минут