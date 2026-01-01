Дата и место
8 января
четверг
«Груффало»2026-01-08T17:30:00.000+02:00
О событии
«Груффало» Спектакль — игра
Спектакль «Груффало» — бесконечно любимая всеми детьми история, писательницы Джулии Дональдсон. Интерактивный спектакль, сыгранный добрыми куклами и профессиональными актерами под живую музыку.
Маленький мышонок идет через зимний дремучий лес и, чтобы спастись от лисы, совы и змеи, выдумывает страшного Груффало — зверя, который очень любит есть лис, сов и змей... Но сможет ли находчивый мышонок перехитрить всех голодных хищников? Ведь он-то хорошо знает, что никаких Груффало не бывает... Или бывает?
Сказка «Груффало» подарит детям незабываемые впечатления, ведь она происходит совсем рядом ― крохотный мышонок прячется среди детей, герои спектакля выходят в зал к детям, их можно потрогать руками и познакомиться поближе. И, по доброй традиции, в конце спектакля детей ждет неожиданный сюрприз!
Режиссер — Наталия Степаненко
Композитор — Андрей Степаненко
Продолжительность 35 минут