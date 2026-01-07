Дата и место
7 января
среда
17:00
Дуэт «Fire»2026-01-07T17:00:00.000+02:00
О событии
Дуэт «Fire» приглашает вас на яркий концерт «Новогодний серпантин!»
Вас ждет захватывающий музыкально-танцевальный вечер, наполненный энергией и праздничным духом.
Калининградский дуэт «Fire» — это гармония стильного саксофона и соблазнительного вокала.
Гости услышат исполнение музыкальных композиций в разных музыкальных направлениях: Jazz, Funk & Soul, Lounge, Bossa- nova, Blues, Light Pop music, Pop House, Eurodance. В это вечер вы попадете в эмоциональный шторм, от романтической грусти до желания пуститься в пляс.
В репертуаре дуэта композиции от классического джаза до современных хитов и новинок радио. Яркая программа подарит атмосферу праздничного настроения всем зрителям этого вечера на весь год!