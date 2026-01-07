Концерты
Дуэт «Fire»

7 января
среда
17:00
Янтарь-Холл

Дуэт «Fire» приглашает вас на яркий концерт «Новогодний серпантин!»

Вас ждет захватывающий музыкально-танцевальный вечер, наполненный энергией и праздничным духом.

Калининградский дуэт «Fire» — это гармония стильного саксофона и соблазнительного вокала.

Гости услышат исполнение музыкальных композиций в разных музыкальных направлениях: Jazz, Funk & Soul, Lounge, Bossa- nova, Blues, Light Pop music, Pop House, Eurodance. В это вечер вы попадете в эмоциональный шторм, от романтической грусти до желания пуститься в пляс.

В репертуаре дуэта композиции от классического джаза до современных хитов и новинок радио. Яркая программа подарит атмосферу праздничного настроения всем зрителям этого вечера на весь год!