Расписание
7 января
среда
|11:00
Волшебный мир Щелкунчика
9 января
пятница
|11:00
|
Волшебный мир Щелкунчика
О событии
В честь 250-летия Эрнста Теодора Амадея Гофмана, родившегося в Кёнигсберге, камерный театр кукол «Морошка» представляет юным зрителям спектакль «Волшебный мир Щелкунчика». Эта история, любимая многими поколениями, будет рассказана от лица волшебника Дроссельмейера.
Чуткая добрая девочка Мари, получив в подарок необычную игрушку, смогла рассмотреть запертую в нём родную душу и помогла разрушить колдовство злобной Мышильды.
Что ждет зрителей? Волшебный путь превращения игрушки в героя-спасителя. Интригующие приключения в Стране сладостей и битвы с армией мышей.
Авторская музыка Андрея Степаненко.
Продолжительность: 35 минут