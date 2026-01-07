Театр
Волшебный мир Щелкунчика

Волшебный мир Щелкунчика

Сходить с детьми Культурный отдых Новый год
0+
Купить билет без комиссии

Расписание

7 января
среда
11:00
Янтарь-Холл
Купить билет
9 января
пятница
11:00
Янтарь-Холл
Купить билет

О событии

В честь 250-летия Эрнста Теодора Амадея Гофмана, родившегося в Кёнигсберге, камерный театр кукол «Морошка» представляет юным зрителям спектакль «Волшебный мир Щелкунчика». Эта история, любимая многими поколениями, будет рассказана от лица волшебника Дроссельмейера.

Чуткая добрая девочка Мари, получив в подарок необычную игрушку, смогла рассмотреть запертую в нём родную душу и помогла разрушить колдовство злобной Мышильды.

Что ждет зрителей? Волшебный путь превращения игрушки в героя-спасителя. Интригующие приключения в Стране сладостей и битвы с армией мышей.

Авторская музыка Андрея Степаненко.

Продолжительность: 35 минут