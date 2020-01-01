Ваше величество жещина

Дата и место
|Событие прошло 6 января 2026 г., 19:00 / Янтарь-Холл
О событии
6 января приглашаем вас в Арт-пространство «Янтарь-холл» на концерт французского и русского шансона «ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА»
В переводе с французского la chanson — это просто песня! Но шансон — это и песенный жанр, родившийся вместе с кабаре «Чёрный кот» в предместье Парижа и полюбившийся людям во всех уголках планеты. Особая роль в этом принадлежит великой Эдит Пиаф, ставшей путеводной звездой для талантливых и дерзких: Ива Монтана, Жильбера Беко, Шарля Азнавура, Мирей Матье и Патрисии Каас.
Ксения Гор возвращается на эстраду в новом для себя амплуа исполнителя песен на французском языке.
В Арт-пространстве Янтарь-Холл прозвучит не только французский шансон, но и любимые хиты лучших представителей русского городского романса, который сегодня мы называем «Русский шансон».
Ксения Гор, лауреат российских и международных конкурсов, её сильный вокал, нежность и чувственность покоряют публику. Гитара и исполнительское мастерство Валерия Шестакова в дуэте с солисткой создают теплую и дружескую атмосферу.
Ведущий программы и главный режиссёр театра-кабаре «Черный кот» — Иосиф Фишман.
Французский и русский шансон традиционно обращён к женщине. Поэтому театрально-песенная композиция посвящена имено ей — ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВУ ЖЕНЩИНЕ.
Продолжительность: 1 час 15 минут