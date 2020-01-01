Мастер-класс «Портрет Умки и Чукчи из ваты»

Дата и место
|Событие прошло 6 января 2026 г., 12:30 / Янтарь-Холл
О событии
Приглашаем вас создать уникальную зимнюю историю своими руками!
Что будем делать:
Мы создадим очаровательную композицию в стиле объемной ватной аппликации. Вместе мы познакомимся с полярным медведем Умкой и маленьким Чукчей, свяжем их крепкими нитями дружбы через бескрайнюю Арктику. Вы узнаете секреты объемной техники, почувствуете себя настоящими художниками Севера.
Особенности занятия:
- Научитесь создавать образы любимых героев из простой белой ваты, создавая нежные, пушистые фигуры, будто покрытые снежком.
- Почувствуйте магию искусства, творчески воплотив дружбу и приключения двух маленьких героев среди заснеженных просторов.
Для кого этот мастер-класс: Этот урок подойдет взрослым и детям старше 6 лет, всех тех, кто любит творчество, уют и хочет почувствовать дух волшебства зимы. Мы гарантируем отличное настроение и незабываемые впечатления от процесса творчества!
Приходите окунуться в мир арктической фантазии вместе с нами!
Продолжительность:1 час 30 мин.