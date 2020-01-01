Лекции, мастер-классы
Мастер-класс «Портрет Умки и Чукчи из ваты»

6+
Дата и место

Событие прошло 6 января 2026 г., 12:30 / Янтарь-Холл

О событии

Приглашаем вас создать уникальную зимнюю историю своими руками!

Что будем делать: 

Мы создадим очаровательную композицию в стиле объемной ватной аппликации. Вместе мы познакомимся с полярным медведем Умкой и маленьким  Чукчей, свяжем их крепкими нитями дружбы через бескрайнюю Арктику. Вы узнаете секреты объемной техники, почувствуете себя настоящими художниками Севера.

Особенности занятия:

  • Научитесь создавать образы любимых героев из простой белой ваты, создавая нежные, пушистые фигуры, будто покрытые снежком.
  • Почувствуйте магию искусства, творчески воплотив дружбу и приключения двух маленьких героев среди заснеженных просторов.

Для кого этот мастер-класс: Этот урок подойдет взрослым и детям старше 6 лет, всех тех, кто любит творчество, уют и хочет почувствовать дух волшебства зимы. Мы гарантируем отличное настроение и незабываемые впечатления от процесса творчества!

Приходите окунуться в мир арктической фантазии вместе с нами!

Продолжительность:1 час 30 мин.