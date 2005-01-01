Дата и место
16 июля
четверг
|19:30
|
Joe Lynn Turner с новой программой «Babylon»2026-07-16T19:30:00.000+02:00
О событии
Живая легенда, вокалист, автор песен и гитарист всемирно известных групп «Deep Purple», «Rainbow», « Ingwie Malmsteen rising force «-JOE LYNN TURNER со своей группой «J.L.T Band» в рамках мирового турне представит свою новую программу «Babylon», состоящую из хитов всех времён, на площадке Театра Эстрады «Янтарь холл» в Светлогорске.
Такое событие просто невозможно пропустить!
Музыкальная карьера этого знаменитого вокалиста, чье имя было внесено в архивы истории хард-рока, на протяжении многих лет оставалось частью таких легендарных групп как Deep Purple и Rainbow. Публика на его концертах находится словно под гипнозом: ревет от восторга, подпевает и танцует. Великолепный и гармоничный вокал Тернера, хиты легендарных групп, незабываемая атмосфера не оставят равнодушным никого!
Первым серьезным и успешным профессиональным музыкальным опытом для Джо было участие в группе Fandango, в которой Тернер пел и играл на гитаре. Все четыре альбома группы были записаны при участии Джо.
Fandango распались, и Джо взлетел еще выше: после звонка Ричи Блэкмора и последовавшего за ним прослушивания, Тернер был моментально включен в состав Rainbow, и именно благодаря Джо группа добилась широкого признания в США, будучи до этого популярной в основном в Европе и Японии
В составе Rainbow Тернер записал три альбома: Difficult to Cure, Straight Between the Eyes и Bent out of Shape. В начале и середине 80-х гг. несколько песен с альбомов Rainbow с участием Тёрнера достигли Топ-20 в чартах различных радиостанций. «Stone Cold» стала первым хитом группы, попавшим в Топ-40; клипы Rainbow крутились по MTV.
После распада Rainbow Джо выпустил сольный альбом Rescue You, большинство песен для которого написал сам в соавторстве с Элом Вудом (Foreigner)
В 1988 году Тернер начал сотрудничество с Ингви Мальмстином и его группой, записав с ними альбом Odyssey и приняв участие в туре в его поддержку. Год спустя, однако, Джо покинул группу и был приглашен Ричи Блэкмором в Deep Purple на замену Иэну Гиллану.
С Deep Purple Джо записал альбом «Slaves And Masters». Запись была в основном окончена к августу 1990 года. В продажу альбом поступил 5 ноября 1990 года и вызвал противоречивые отклики. Блэкмор был очень доволен пластинкой, но музыкальная критика сочла, что она больше похожа на альбом Rainbow.
Выпустив один альбом с Deep Purple и начав работу над следующим, Тернер был уволен из группы. Причиной тому послужили сильные творческие разногласия между Тернером и остальными участниками группы.
Уход из Deep Purple не стал концом карьеры Тернера, и в последующие годы он успел плодотворно поработать как над собственными проектами (Hughes Turner Project и совместный проект с болгарским гитаристом Николой Коцевым), так и над массой чужих, продолжая свою карьеру по сей день
В 2005 году Джо был приглашенным музыкантом для альбома The Village Lanterne группы Blackmore’s Night. Он исполнил бонус-трек, написанный им и Блэкмором еще во времена совместных выступлений в Rainbow, под названием Street of Dreams.
В последние годы Джо принял участие в весьма успешном студийном проекте «SUNSTORM» и работал с японским гитаристом Akira Kajiyama над альбомом «Fire Without Flame». Тёрнер был приглашённым певцом в «The Voices Of Classic Rock Shows» вместе со своим коллегой Гленном Хьюзом.
В 2024 вышел новый, наделавший много шума в рок сообществе ,альбом Joe «Belly of the beast».
Приходите на концерт, окунитесь в атмосферу настоящего рок-концерта олдскульной эпохи!
В продаже фан-зона, количество билетов строго ограничена — всего 100 мест!
О билетах лучше побеспокоиться заранее.