Дата и место
|
1 мая
пятница
|18:00
|
Воскресение2026-05-01T18:00:00.000+02:00
О событии
Вот так рождаются традиции. Без всякого умысла и не специально, но уже 3 -й раз группа «Воскресение» начинает новые туры с Калининграда.
Подходит к завершению Первый Акустический тур более чем по 50 городам среди которых был и Калининград, и Петропавловск Камчатский — вот такая гастрольная география.
Теплоту акустики долго просили многие, и надеюсь, что они их пожелания выполнены по максимуму и они получили удовольствие. Но теперь поклонники спрашивают: Когда же опять вернется электрический драйв?!
1 мая 2026 года в Светлогорске в Янтарь Холле стартует новый большой тур группы под простым и говорящим названием «Электрическое Воскресение».
И обязательно в этой программе прозвучат новые песни и золотые хиты: «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне», «Солдат вселенной» и многие другие…
Группа «Воскресение» в пути. Встречай Калининград!