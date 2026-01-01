Концерты
Воскресение

Воскресение

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

1 мая
пятница
18:00
Янтарь-Холл

О событии

Вот так рождаются традиции. Без всякого умысла и не специально, но  уже 3 -й раз группа «Воскресение» начинает новые туры с Калининграда.

Подходит к завершению Первый Акустический тур более чем по 50 городам среди которых был и Калининград, и Петропавловск Камчатский — вот такая гастрольная география.

Теплоту акустики долго просили многие, и надеюсь, что они их пожелания выполнены по максимуму и они получили удовольствие. Но теперь поклонники спрашивают: Когда же опять вернется электрический драйв?!

1 мая 2026 года в Светлогорске в Янтарь Холле стартует новый большой тур группы под простым и говорящим названием «Электрическое Воскресение».

И обязательно в этой программе прозвучат новые песни и золотые хиты: «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне», «Солдат вселенной» и многие другие…

 Группа «Воскресение» в пути. Встречай Калининград!