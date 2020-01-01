Концерты
«Страницы голубого огонька»

«Страницы голубого огонька»

Отдохнуть компанией Культурный отдых Новый год
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

Событие прошло 6 января 2026 г., 18:00 / Кафе «Солёная ворона»

О событии

Новогодний музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске! 

Приглашаем вас на новогодний концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Владимир Гудожников артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота представит новогоднюю концертную программу «Страницы голубого огонька», музыкальное путешествие по золотому фонду отечественной музыкальной программы.  

Для многих жителей России встречать праздник с «Голубым огоньком» стало одной из основных новогодних традиций. Любимые песни, популярные хиты, новогоднее настроение! 

По окончании концерта Вас ждёт авторский новогодний ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Выбор на вечер очевиден! 

Стоимость билета (концерт+ужин) — 3600 рублей. 