Дата и место
|Событие прошло 6 января 2026 г., 18:00 / Кафе «Солёная ворона»
О событии
Новогодний музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске!
Приглашаем вас на новогодний концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Владимир Гудожников артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота представит новогоднюю концертную программу «Страницы голубого огонька», музыкальное путешествие по золотому фонду отечественной музыкальной программы.
Для многих жителей России встречать праздник с «Голубым огоньком» стало одной из основных новогодних традиций. Любимые песни, популярные хиты, новогоднее настроение!
По окончании концерта Вас ждёт авторский новогодний ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Выбор на вечер очевиден!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 3600 рублей.