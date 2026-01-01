Концерты
Орган и клавесин: дуэль клавиров

Орган и клавесин: дуэль клавиров

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

9 января
пятница
17:00
Филармония

О событии

Выразительный и красивый концерт ждет слушателей филармонии. В этот праздничный вечер два излюбленных музыкальных инструмента эпохи барокко прозвучат в одном концерте под сводами бывшей кирхи.

На органе и клавесине будут играть солистки Калининградской филармонии, лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк и Анна Юсупова. Чудесный повод для новых впечатлений, необычного свидания с любимым человеком или просто свидания с красивой музыкой: произведениями Баха, Генделя, Солера, Видора, Франка, Вьерна, Чайковского, Свиридова. «Битва клавиров» восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику.

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк, Анна Юсупова

В программе:

  • А. Солер — Концерт для двух клавиров No. 1, до мажор;
  • И. С. Бах — Концерт для двух клавиров до минор, BWV 1062;
  • Г. Ф. Гендель — Сарабанда, Жига и Пассакалья из сюиты No. 7 соль минор;
  • Дж. Фрескобальди — Токката
  • Л. Вьерн — Токката
  • С. Франк — Хорал ля минор
  • Г. В. Свиридов — «Метель», переложение для органного дуэта;
  • П. И. Чайковский — музыка из балета «Щелкунчик», переложение для органного дуэта

Ведущая — Н. Анисимова