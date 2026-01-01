Новогодний рождественский бал-маскарад

Дата и место
8 января
четверг
|18:00
Новогодний рождественский бал-маскарад2026-01-08T18:00:00.000+02:00
О событии
Традиции маскарада в России начались с эпохи Петра Первого, хотя в виде святочных игр и переодеваний были известны еще при царе Иоанне Грозном. Но именно маскарады образца XVIII века формируют образ этих увеселений в сознании. Таким балам посвящены романы, пьесы, оперетты и оперы. Гости вечера окажутся в торжественной атмосфере маскарада XVIII века – с масками, великолепными костюмами и самой изысканной музыкой.
В исполнении солистов филармонии, органа и инструментального ансамбля прозвучат фрагменты из оперетт И.Штрауса, И.Кальмана, Ф.Легара, Дж.Лоу, мюзиклов, хиты Голливуда, песни зарубежной эстрады, русские народные песни
Исполнители: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (вокал), Александр Дудницкий (вокал), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (вокал), Ксения Азарнина (вокал), Александр Иванников (вокал); Олег Берсанов (вокал), Мария Гаврилюк (орган), Александр Добролюбов (ударные), Ирина Урушадзе (флейта), Людмила Ясюченя (контрабас), Сурен Погосян (саксофон), Руслан Хачатуров (ударные), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Роман Удальцов (виолончель), руководитель программы — Людмила Пудовикова (фортепиано), Ева Симуран (вокал)
Ведущие — М. Кузнецов.