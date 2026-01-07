Дата и место
|
7 января
среда
|18:00
|
«Колокольчики органа: Рождественские мотивы»2026-01-07T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас окунуться в волшебную атмосферу Рождества вместе с органисткой филармонии, лауреатом международных конкурсов Анной Юсуповой.
Произведения великих композиторов в исполнении органа подарят вам незабываемые эмоции и создадут праздничное настроение.
Иоганн Себастьян Бах — знаменитый композитор эпохи барокко, чьи хоральные прелюдии наполнены глубокими духовными смыслами и музыкальным совершенством.
Луи Клод Дакен и Макс Регер представят оригинальные интерпретации рождественских мотивов, придающие концерту особую изысканность.
Не останутся незамеченными шедевры русской музыки: произведения Микаэла Таривердиева и Петра Ильича Чайковского.
Завершится вечер праздничными мелодиями Джеймса Лорда Пирпонта и Джона Уильямса, ставшими символами зимних праздников по всему миру.
Приходите в филармонию насладиться прекрасной музыкой и создать праздничное настроение всей семьей. Пусть музыка подарит вам тепло и радость зимнего праздника!
В программе:
- Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга До мажор BWV 545
*Хоральные прелюдии:
*Helft mir Gottes Güte preisen (Помоги мне хвалить Божью благость) BWV 613
*Das alte Jahr vergangen ist (Старый год уходит) BWV 614
*In dir ist Freude (В Тебе моя радость!) BWV 615
- Клод Бальбатр — Первая Рождественская сюита — «Prélude» и «Á la Venue de Noël»
- Иоганн Пахельбель — Чакона фа минор
- Луи Клод Дакен — Кукушка
- Аноним XIX века — Соната
- Макс Регер — «Weihnachten» op.145, N3
- Микаэл Таривердиев — «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»
- Джеймс Лорд Пирпонт — Jingle Bells
- Джон Уильямс — «Рождественская звезда» из к/ф «Один дома»
- Пётр Ильич Чайковский — «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»
- Эжен Жигу — Рапсодия на Рождественские народные гимны
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган).
Ведущая — Н. Анисимова