Концерты
«Колокольчики органа: Рождественские мотивы»

«Колокольчики органа: Рождественские мотивы»

Отдохнуть компанией Культурный отдых Новый год
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

7 января
среда
18:00
Филармония

О событии

Приглашаем вас окунуться в волшебную атмосферу Рождества вместе с органисткой филармонии, лауреатом международных конкурсов Анной Юсуповой.

Произведения великих композиторов в исполнении органа подарят вам незабываемые эмоции и создадут праздничное настроение.

Иоганн Себастьян Бах — знаменитый композитор эпохи барокко, чьи хоральные прелюдии наполнены глубокими духовными смыслами и музыкальным совершенством.

Луи Клод Дакен и Макс Регер представят оригинальные интерпретации рождественских мотивов, придающие концерту особую изысканность.

Не останутся незамеченными шедевры русской музыки: произведения Микаэла Таривердиева и Петра Ильича Чайковского.

Завершится вечер праздничными мелодиями Джеймса Лорда Пирпонта и Джона Уильямса, ставшими символами зимних праздников по всему миру.

Приходите в филармонию насладиться прекрасной музыкой и создать праздничное настроение всей семьей. Пусть музыка подарит вам тепло и радость зимнего праздника!

В программе:

  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга До мажор BWV 545

*Хоральные прелюдии:

*Helft mir Gottes Güte preisen (Помоги мне хвалить Божью благость) BWV 613

*Das alte Jahr vergangen ist (Старый год уходит) BWV 614

*In dir ist Freude (В Тебе моя радость!) BWV 615

  • Клод Бальбатр — Первая Рождественская сюита — «Prélude» и «Á la Venue de Noël»
  • Иоганн Пахельбель — Чакона фа минор
  • Луи Клод Дакен — Кукушка
  • Аноним XIX века — Соната
  • Макс Регер — «Weihnachten» op.145, N3
  • Микаэл Таривердиев — «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»
  • Джеймс Лорд Пирпонт — Jingle Bells
  • Джон Уильямс — «Рождественская звезда» из к/ф «Один дома»
  • Пётр Ильич Чайковский — «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»
  • Эжен Жигу — Рапсодия на Рождественские народные гимны

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган). 

Ведущая — Н. Анисимова