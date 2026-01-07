Концерты
«Ночь перед Рождеством»

6+
7 января
среда
11:00
Филармония
Новогодняя музыкальная сказка для детей и их родителей по мотивам одноименной повести Н. Гоголя

Шумный, озорной спектакль наполнен юмором, оптимизмом. Реальность здесь перемешана с фантастикой. Постановка перенесет зрителей в ХIХ век, в маленький хуторок, где в ночь под Рождество происходят невероятные вещи. И все это — под живую музыку, чарующие народные мелодии. Гости услышат композиции украинского, русского, казачьего фольклора, колядки и святочные песни. Дети и взрослые по ходу сюжета поближе познакомятся с национальной музыкальной культурой, традициями и, конечно, получат прекрасный заряд бодрости, веселья и праздничного настроения.

Исполнители: солисты и артисты филармонии, М. Гаврилюк (орган), И. Кулешова (флейта), О. Матвеева (рояль), ансамбль «Русская песня». 