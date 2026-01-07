Дата и место
|
7 января
среда
|11:00
|
«Ночь перед Рождеством»2026-01-07T11:00:00.000+02:00
О событии
Новогодняя музыкальная сказка для детей и их родителей по мотивам одноименной повести Н. Гоголя
Шумный, озорной спектакль наполнен юмором, оптимизмом. Реальность здесь перемешана с фантастикой. Постановка перенесет зрителей в ХIХ век, в маленький хуторок, где в ночь под Рождество происходят невероятные вещи. И все это — под живую музыку, чарующие народные мелодии. Гости услышат композиции украинского, русского, казачьего фольклора, колядки и святочные песни. Дети и взрослые по ходу сюжета поближе познакомятся с национальной музыкальной культурой, традициями и, конечно, получат прекрасный заряд бодрости, веселья и праздничного настроения.
Исполнители: солисты и артисты филармонии, М. Гаврилюк (орган), И. Кулешова (флейта), О. Матвеева (рояль), ансамбль «Русская песня».