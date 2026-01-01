Концерты
«Мелодии любви»

Дата и место

31 января
суббота
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Олег Яковенко — актер театра и кино (сериалы «Склифосовский», «СЛЕД», «Глухарь», «Не родись красивой», «Улицы разбитых фонарей» и др.),, автор-исполнитель, лауреат международных конкурсов приглашает на программу « Мелодии Любви « и это не просто музыкальная программа, а настоящая палитра эмоций: песни из репертуара М. Магомаева, Ш. Азнавура, И. Талькова, наших любимых ВИА Синяя птица, Цветы, Самоцветы и многих других... 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина - фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Уникальное музыкальное событие для Вашего вечера! 

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей.  