Дата и место
|
30 января
пятница
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске. Приглашаем вас на музыкальный спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Актер Театра и Кино Олег Яковенко (сериалы «Склифосовский», «СЛЕД», «Глухарь», «Не родись красивой», «Улицы разбитых фонарей» и др.) и Владимир Гудожников, артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота представляют музыкальный спектакль «Симфония любви и дружбы», о жизни, дружбе и любви, рассказанный через письма самому себе в разные годы. Два героя ведут диалог со зрителем и друг с другом, перелистывая страницы прошлого.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!!!
Выбор на вечер очевиден!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей.