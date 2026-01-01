Дата и место
|
29 января
четверг
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске. Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Певец и музыкант Илья Пищенко (г. Санкт-Петербург) с программой «ДЖАЗ СКВОЗЬ ГОДЫ» при участии виртуозного гитариста Дмитрия Солодовникова. В программе — золотые хиты джаза разных лет, которые помогут вам погрузиться в атмосферу отдыха и самого лучшего настроения! Ожидайте ярких импровизаций, искренних эмоций и великолепного музыкального настроения!
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Джаза много не бывает!
Стоимость билета (концерт+ужин) –— 2600 рублей.