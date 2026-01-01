Концерты
«Джаз сквозь годы»

«Джаз сквозь годы»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

29 января
четверг
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске. Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Певец и музыкант Илья Пищенко (г. Санкт-Петербург) с программой «ДЖАЗ СКВОЗЬ ГОДЫ» при участии виртуозного гитариста Дмитрия Солодовникова. В программе — золотые хиты джаза разных лет, которые помогут вам погрузиться в атмосферу отдыха и самого лучшего настроения! Ожидайте ярких импровизаций, искренних эмоций и великолепного музыкального настроения!  

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Джаза много не бывает!

Стоимость билета (концерт+ужин) –— 2600 рублей. 