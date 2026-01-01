Дата и место
|
23 января
пятница
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Владимир Гудожников — артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота отправит нас в путешествие по страницам истории, где каждая нота и каждое слово вызовут в наших сердцах ту самую магию, которая делает нас живыми.
«Песни о Любви» — это не просто музыкальная программа, а настоящая палитра эмоций: от трепета первых влюблённостей до горечи расставаний, от радости встречи до нежности осязаемых воспоминаний.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Не откладывайте свое счастье на потом!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей.