Концерты
«Фламенко — танец страсти и любви»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Дата и место

22 января
четверг
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске! 

Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Концерт-спектакль, где главным действующим лицом будет фламенко в исполнении чемпионки России в номинации «Фламенко» Леоноры Ковзан. Волнующая гитара – Алексей Бачинский. Вас ждут страстные и выразительные испанские танцы, которые стали неотъемлемой частью культуры Андалусии. Соединяя в себе танец и гитарное сопровождение, фламенко представляет собой мощное выражение глубоких эмоций и чувств. 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина в традициях испанской кухни. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Сделайте свой вечер еще ярче! 

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей. 