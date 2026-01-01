«Фламенко — танец страсти и любви»

Дата и место
|
22 января
четверг
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске!
Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Концерт-спектакль, где главным действующим лицом будет фламенко в исполнении чемпионки России в номинации «Фламенко» Леоноры Ковзан. Волнующая гитара – Алексей Бачинский. Вас ждут страстные и выразительные испанские танцы, которые стали неотъемлемой частью культуры Андалусии. Соединяя в себе танец и гитарное сопровождение, фламенко представляет собой мощное выражение глубоких эмоций и чувств.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина в традициях испанской кухни. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Сделайте свой вечер еще ярче!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей.