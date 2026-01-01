«Новогодний мюзикл на вкус»

Дата и место
17 января
суббота
|18:00
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске!
О, этот «лёгкий нелёгкий жанр» — мюзикл! На вкус заядлого зрителя мюзикл, как необыкновенное блюдо: всё в нём увлекательно музыкально, захватывающе драматично, с нотками искромётного юмора и приправлено нежнейшей лирикой романтики!
В этот прекрасный вечер Артисты Калининградского областного музыкального театра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мария Свежинская и Олег Берсанов помогут нам распробовать на вкус и ощутить изысканную палитру ярких впечатлений этого непростого удивительного жанра! В программе: хиты из зарубежных и русских мюзиклов.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Этот вечер станет подарком вам и вашим близким!!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей.