Дата и место
|
16 января
пятница
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Музыкальный спектакль «Союз Рыжих» — запутанная детективная история, которая стала вызовом для величайшего сыщика всех времен и народов Шерлока Холмса и его верного друга доктора Джона Ватсона. «Союз Рыжих» — история, рассказанная легко и азартно актерами при помощи театральной магии, здорового юмора и знаменитых песен прославленной английской группы «The Beatles».
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Отдохните в приятной и красивой обстановке!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей.