«Союз Рыжих»

12+
Дата и место

16 января
пятница
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Музыкальный спектакль «Союз Рыжих» — запутанная детективная история, которая стала вызовом для величайшего сыщика всех времен и народов Шерлока Холмса и его верного друга доктора Джона Ватсона. «Союз Рыжих» — история, рассказанная легко и азартно актерами при помощи театральной магии, здорового юмора и знаменитых песен прославленной английской группы «The Beatles».  

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Отдохните в приятной и красивой обстановке! 

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей. 