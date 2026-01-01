Дата и место
|
15 января
четверг
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Вечер, посвященный Муслиму Магомаеву, где выступит Владимир Гудожников — артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии. Лауреат I премии Всероссийского конкурса им. Рахманинова, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота. В концерте «Ты моя мелодия» прозвучат песни «ЧЕРТОВО КОЛЕСО», «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ», «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» и др.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Вкусный ужин и безупречный концерт…ИДЕАЛЬНО!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей.