«Любовь как в кино»

Дата и место
10 января
суббота
|18:00
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
В этот вечер вас ждут незабываемые музыкальные впечатления от дуэта талантливых артистов — Ильи Пищенко и Паолы Мейдра, которые исполнят яркие джазовые композиции, а также любимые песни из фильмов и мюзиклов.
Илья Пищенко (г. Санкт—Петербург) — солист Петербургской Филармонии Джазовой Музыки, профессиональный музыкант, певец, композитор, мультиинструменталист. Паола Мейдра (г. Таллинн, Эстония) — профессиональная актриса мюзиклов и певица, работающая в проектах США, Франции, Прибалтики и России.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей.