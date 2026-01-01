Дата и место
|
9 января
пятница
|18:00
|
Кафе «Солёная ворона»
О событии
Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Музыкальный спектакль «Чудный отдых» — это спектакль-концерт, который представляет актер театра и кино Игорь Исаев (Москва). «Человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица!» — так говорит один из героев этого спектакля. И мы с ним согласны! Будем отдыхать, веселиться, слушая житейские рассказы и песни 30-х годов прошлого столетия. А может, кто-то захочет и потанцевать?)
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!!!
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ, МУЗЫКАЛЬНОЕ И ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОШЛОЕ!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей.