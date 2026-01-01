Концерты
«Чудный отдых»

«Чудный отдых»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

9 января
пятница
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Музыкальный спектакль «Чудный отдых» — это спектакль-концерт, который представляет актер театра и кино Игорь Исаев (Москва). «Человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица!» — так говорит один из героев этого спектакля. И мы с ним согласны! Будем отдыхать, веселиться, слушая житейские рассказы и песни 30-х годов прошлого столетия. А может, кто-то захочет и потанцевать?) 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!!! 

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ, МУЗЫКАЛЬНОЕ И ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОШЛОЕ!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2600 рублей. 