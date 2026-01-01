Концерты
Песни из советских кинофильмов

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Дата и место

8 января
четверг
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Новогодний музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске! 

Приглашаем вас на новогодний концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Владимир Гудожников, лауреат международных конкурсов, артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота представит новогоднюю концертную программу «Песни из советских кинофильмов», музыкальное путешествие по золотому фонду советского кинематографа.  

Программа включает в себя композиции из таких культовых фильмов, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Москва слезам не верит», «Гардемарины» и многих других.  

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Это восторг, который невозможно описать словами, приходите, ждём! 

Стоимость билета (концерт+ужин) — 3600 рублей. 