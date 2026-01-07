Дата и место
7 января
среда
|18:00
«Дом с привидениями. Рождественские истории»2026-01-07T18:00:00.000+02:00
О событии
Новогодний музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске!
Приглашаем вас на спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Продолжаем праздновать. ПРЕМЬЕРА от Ольги Румянцевой (Москва). Непостижимая игра случая, хитрые ловушки времени и пространства, неожиданные встречи со своим «я» — всё это Рождественские истории от Чарльза Диккенса и писателей его круга под аккомпанемент Рождественских песен.
По окончании представления Вас ждёт авторский новогодний ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Уникальное театральное событие для Вашего вечера!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 3600 рублей.