Концерты
«Дом с привидениями. Рождественские истории»

«Дом с привидениями. Рождественские истории»

Отдохнуть компанией Культурный отдых Новый год
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

7 января
среда
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Новогодний музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске!

Приглашаем вас на спектакль в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! 

Продолжаем праздновать. ПРЕМЬЕРА от Ольги Румянцевой (Москва). Непостижимая игра случая, хитрые ловушки времени и пространства, неожиданные встречи со своим «я» — всё это Рождественские истории от Чарльза Диккенса и писателей его круга под аккомпанемент Рождественских песен. 

По окончании представления Вас ждёт авторский новогодний ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина. Салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Уникальное театральное событие для Вашего вечера! 

Стоимость билета (концерт+ужин) — 3600 рублей. 