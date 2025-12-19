Капсула Времени Деда Мороза: послание из Будущего

Продолжительность: 1 час
Дата и место
|Событие прошло 6 января 2026 г., 13:00 / Театр Николая Захарова
О событии
Рекомендуемый возраст посещения ОТ 6 ЛЕТ. Билет приобретается на каждого человека.
- Детское новогоднее представление вокруг елки: конкурсы, подвижные игры, квесты и призы
- Угощение за столиками
- Памятный сувенир каждому ребенку
- Фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой и козликом Серебряное Копытце
Важно! Мы приглашаем не более 30 детей на представление, что гарантирует внимание ведущих и участие в программе каждого ребенка!
Персональное внимание каждому ребенку! Волшебный Новогодний праздник для детей!
Ожидание чуда, которое сбывается в театре Николая Захарова!