«Турбулентность»

Дата и место
25 января
воскресенье
|17:00
Театр Николая Захарова
О событии
Блистательная современная французская комедия положений остроумно задуманная и просто написанная о любовных приключениях молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. «»
Ваш рейс будет выполнен без задержек, по системе обслуживания бизнес-класса.
Перед началом спектакля вежливые и обаятельные «стюардессы» предложат вам бокал холодного напитка и карамель «взлётная».
Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех «невест». Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…
Когда эмоции в этой захватывающей истории переполняют героев, то герои переходят на пластические этюды. Хореограф Илья Чепелев обеспечивает особую выразительность и фееричность спектакля!
Яркие, абсолютно полярные женские и мужские образы дополняют «жаркий клубок» казусов и интриг постановки.
Курьёзы, нелепости, повороты судьбы и невероятная развязка…
Характеры героев чётко прописаны и виртуозно разыграны, соответственно национальным признакам героев, что делает спектакль лёгкой остроумной пародией.