«Турбулентность»

Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

25 января
воскресенье
17:00
Театр Николая Захарова
Блистательная современная французская комедия положений остроумно задуманная и просто написанная о любовных приключениях молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. «»

Ваш рейс будет выполнен без задержек, по системе обслуживания бизнес-класса.

Перед началом спектакля вежливые и обаятельные «стюардессы» предложат вам бокал холодного напитка и карамель «взлётная».

Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех «невест». Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям…

Когда эмоции в этой захватывающей истории переполняют героев, то герои переходят на пластические этюды. Хореограф Илья Чепелев обеспечивает особую выразительность и фееричность спектакля!

Яркие, абсолютно полярные женские и мужские образы дополняют «жаркий клубок» казусов и интриг постановки.

Курьёзы, нелепости, повороты судьбы и невероятная развязка…

Характеры героев чётко прописаны и виртуозно разыграны, соответственно национальным признакам героев, что делает спектакль лёгкой остроумной пародией.

