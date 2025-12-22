Новый год на Каупе

Дата и место
|
8 января
четверг
|15:00
|
Поселение викингов
О событии
Зима для викингов — лучшее время, чтобы гулять и пировать с друзьями и близкими после долгих и трудных походов! Приезжайте к нам в атмосферу раннего средневековья и проведите своё время как настоящие викинги!
Вы узнаете о быте и ремеслах жителей средневекового городища, услышите увлекательные рассказы о боевых походах этой легендарной эпохи и освоите азы строевой подготовки, проверите себя на меткость в стрельбе из лука и метании топоров, научитесь разводить огонь с помощью кресала, кремня и трута, попробуете себя в роли кузнеца. Прекрасным новогодним подарком для многих девушек станет гадание на рунах.
Древний праздник Йоль: познакомитесь с зимним обрядами викингов, узнаете о средневековых новогодних традициях и празднике Йоль. Станете очевидцами древнего обряда — сжигания Йольского Полена.
Повстречайте Йольского Кота: на нашем празднике вы познакомьтесь с героем древнего скандинавского фольклора — Йольским Котом. Йольский Кот — огромный, чудовищный чёрный кот, станет участником нашего праздника. По легенде, он бродит по селениям во время Йоля, нападая на тех, кто не обзавёлся новой шерстяной одеждой, или похищая праздничные угощения. Присоединяйтесь к нашему празднику, чтобы узнать больше о традициях Йоля, увидеть зрелищные представления и попробовать крафтовые угощения, которые обезопасят вас от внимания коварного Йольского Кота.
Тематические зоны: погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки.
Средневековая кухня: на территории поселения представлена средневековая кухня.
Огненное шоу «Рагнарёк»: «Грандиозное огненное шоу: Рагнарёк — Последняя битва богов! Погрузитесь в эпический мир скандинавской мифологии! Станьте свидетелем попытки Одина спасти Девять миров от гибели в пламени Рагнарёка. Познайте древнюю мудрость викингов! Незабываемое театрализованное огненное представление, огнедышащий драконы, боги 9 миров, эпичные сражением и мастерство воинов Асгарда.
В стоимость билета входит:
- Экскурсия по городищу
- Метание топоров
- Детские бои (строевая подготовка)
- Мастер класс по кузнечному делу
- Печать по ткани
- Мастер класс по ходулям
- Средневековые игры
- Гадание на рунах у девушки викинга
- Огненный танец валькирий