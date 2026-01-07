Театр
«Рецепт праздника»

0+
Жанр: Роман Бокланов. Новогодняя интерактивная сказка для семейного просмотра
Режиссер: Алёна Волкова
Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

Расписание

7 января
среда
11:00
Драмтеатр
8 января
четверг
11:00
Драмтеатр
О событии

Уважаемые зрители! Обратите внимание, что на данный спектакль билеты нужно приобретать и на ребенка возраста от 3+ и на взрослого родителя. Дети до 7 лет в обязательном порядке должны быть в сопровождении взрослых. 

Какой же Новый год без праздничного пирога? Жители лесной деревни ещё никогда не обходились без их традиционного лакомства. Но в этот раз в канун праздника все пироги таинственно исчезают. Неужели пропажа испортит всем жителям деревни праздник и Новый год не наступит? Или найдется герой, который вернёт всем не только праздник, но и что-то более важное?

Это событие в СМИ

