Жанр: Комедия
Режиссер: Народный артист России Михаил Салес
Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом
Дата и место
9 января
пятница
|18:00
О событии
«Пижама на шестерых» («Pyjama pour six») — одна из самых успешных пьес Камолетти. Впервые была поставлена в парижском театре «Michel» в 1985 году, выдержала 900 показов. Пьеса переведена на многие языки мира и дважды была поставлена на Бродвее (1991 и 2012 гг.). Самая популярная пьеса Камолетти на постсоветской сцене (более 50 постановок с 1993 года).
Комедия положений, в которой сама идея перевертышей и подмен доведена автором до абсурда. Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается многолюдной вечеринкой с участием всех жен и любовниц…