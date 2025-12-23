«Мёртвые души»

Жанр: Фантасмагория Нины Садур по мотивам поэмы Николая Гоголя
Режиссер: Вячеслав Виттих
Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом
О событии
С первых минут спектакля зрителя поглощает загадочный мир, балансирующий на грани фантастики и реальности. Вольная трактовка Нины Садур поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» приводит своего героя «из прекрасного далека», в Россию, дав ему в спутницы загадочную и холодную, как ночь, Незнакомку. Она обольщает Чичикова, обещая ему исполнение всех тайных желаний. Затем выманивает его из дальнего путешествия на родину, чтобы отдать во власть темных сил и разнообразной нечисти. Главный герой проходит через всю пьесу, окруженный туманом тайны и мистики, находясь на грани между жизнью и смертью. Российская одиссея Чичикова в спектакле — это дорога от мелкого беса к живому человеку, от героя сатирического в начале — к лирическому в конце пьесы.