«Пролетая над гнездом кукушки»

Режиссер: Евгений Маленчев
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

Дата и место

11 января
воскресенье
18:00
Драмтеатр

О событии

Наш спектакль — новая интерпретация культового романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest). В 60-е годы прошлого века он стал манифестом «поколения рассерженных» в Америке.

У романа Кизи огромное количество поклонников. Многие помнят легендарную экранизацию Милоша Формана, получившую пять «Оскаров». Некоторые знают, что Кен Кизи начинал работу над фильмом в качестве сценариста, но не согласился с идеей Формана и вышел из проекта, который прославил его на весь мир.

Режиссер Евгений Маленчев взял за основу спектакля не фильм, а сам роман. Он говорит:

- В инсценировке я использовал некоторые моменты из киносценария, и это скорее оммаж фильму. Форман для нас интересный собеседник, но мы ищем собственное понимание романа. Самое принципиальное отличие книги от фильма — главный герой. Для Формана центральной фигурой был Макмерфи в исполнении Джека Николсона, а роман Кизи – это воспоминания Вождя, поток его сознания. Действие на сцене будет развиваться в двух временах. В настоящем, где главным и единственным героем будет Вождь, который вырвался на свободу из сумасшедшего дома, и в прошлом, где основным конфликтом будет борьба между неуправляемым пациентом Макмерфи и методичной медсестрой Рэтчед. Спектакль не будет повтором фильма. Для нас важно рассказать знакомую и любимую многими историю заново.

Это событие в СМИ

