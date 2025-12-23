Дата и место
11 января
воскресенье
|18:00
|
«Пролетая над гнездом кукушки»2026-01-11T18:00:00.000+02:00
О событии
Наш спектакль — новая интерпретация культового романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest). В 60-е годы прошлого века он стал манифестом «поколения рассерженных» в Америке.
У романа Кизи огромное количество поклонников. Многие помнят легендарную экранизацию Милоша Формана, получившую пять «Оскаров». Некоторые знают, что Кен Кизи начинал работу над фильмом в качестве сценариста, но не согласился с идеей Формана и вышел из проекта, который прославил его на весь мир.
Режиссер Евгений Маленчев взял за основу спектакля не фильм, а сам роман. Он говорит:
- В инсценировке я использовал некоторые моменты из киносценария, и это скорее оммаж фильму. Форман для нас интересный собеседник, но мы ищем собственное понимание романа. Самое принципиальное отличие книги от фильма — главный герой. Для Формана центральной фигурой был Макмерфи в исполнении Джека Николсона, а роман Кизи – это воспоминания Вождя, поток его сознания. Действие на сцене будет развиваться в двух временах. В настоящем, где главным и единственным героем будет Вождь, который вырвался на свободу из сумасшедшего дома, и в прошлом, где основным конфликтом будет борьба между неуправляемым пациентом Макмерфи и методичной медсестрой Рэтчед. Спектакль не будет повтором фильма. Для нас важно рассказать знакомую и любимую многими историю заново.