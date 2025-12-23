Театр
«Женитьба»

«Женитьба»
Режиссер: народный артист России Михаил Салес
Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом

Событие прошло 6 января 2026 г., 19:00 / Драмтеатр

Режиссер Михаил Салес о спектакле: «Русский классик Николай Васильевич Гоголь не нуждается в представлении. Его пьесы навсегда завоевали сердца наших зрителей. И «Женитьба», где тема поиска героями второй половины передается с искрометным юмором и потрясающим обаянием, не является исключением. Жанр нашего спектакля — «лирическая комедия». Зрителей ждет знакомство с яркими, очаровательными, своеобразными персонажами, которые попадают в курьезные и смешные обстоятельства».

С детьми, вдвоём или в одиночку: 10 спектаклей калининградской драмы, которые можно посмотреть на январских каникулах

