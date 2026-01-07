Концерты
Шоу иллюзиониста Александра Прахова

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых
6+
7 января
среда
16:00
Янтарь-Холл
9 января
пятница
16:00
Янтарь-Холл
Забудьте всё, что вы знали о реальности. Серьёзно — она вам больше не пригодится.

Александр Прахов возвращается, чтобы снова удивить, рассмешить и заставить вас сказать: «Подожди… ЭТО КАК ВООБЩЕ?!» Фокусы, которые вызывают восторг (а если не вызывают — вызывайте врача) Публика не просто смотрит — участвует. Иногда даже бегает. Смех, магия и моменты, которые запомнятся сильнее, чем код домофона. 

Ушёл обычным человеком — вернулся с ощущением, что умеешь читать мысли. Александр уже поразил зрителей в России, Германии, Казахстане и Швеции.

Теперь — очередь за Светлогорском!

Программа — 45 минут.

Возможны волшебные изменения!

Интерактивы, смех и фокусы: в Светлогорске пройдёт шоу иллюзиониста Александра Прахова

