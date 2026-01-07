Шоу иллюзиониста Александра Прахова

Расписание
7 января
среда
|16:00
Шоу иллюзиониста Александра Прахова2026-01-07T16:00:00.000+02:00
9 января
пятница
|16:00
Шоу иллюзиониста Александра Прахова2026-01-09T16:00:00.000+02:00
О событии
Забудьте всё, что вы знали о реальности. Серьёзно — она вам больше не пригодится.
Александр Прахов возвращается, чтобы снова удивить, рассмешить и заставить вас сказать: «Подожди… ЭТО КАК ВООБЩЕ?!» Фокусы, которые вызывают восторг (а если не вызывают — вызывайте врача) Публика не просто смотрит — участвует. Иногда даже бегает. Смех, магия и моменты, которые запомнятся сильнее, чем код домофона.
Ушёл обычным человеком — вернулся с ощущением, что умеешь читать мысли. Александр уже поразил зрителей в России, Германии, Казахстане и Швеции.
Теперь — очередь за Светлогорском!
Программа — 45 минут.
Возможны волшебные изменения!