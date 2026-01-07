Жанр: Интерактивная сказка для детей и взрослых
Режиссер: Наталия Степаненко
Продолжительность: 1 час без антракта
Расписание
|
7 января
среда
|10:00
|
«Северное сияние»2026-01-07T10:00:00.000+02:00
|
7 января
среда
|13:00
|
«Северное сияние»2026-01-07T13:00:00.000+02:00
|
7 января
среда
|15:00
|
«Северное сияние»2026-01-07T15:00:00.000+02:00
|
8 января
четверг
|10:00
|
«Северное сияние»2026-01-08T10:00:00.000+02:00
|
8 января
четверг
|13:00
|
«Северное сияние»2026-01-08T13:00:00.000+02:00
О событии
Уважаемые зрители! Обратите внимание, что на данный спектакль фомата Бэби-театр билеты нужно приобретать и на ребенка возраста от 0+ и на взрослого родителя.
Интерактивный кукольный спектакль для самых маленьких зрителей в формате Бэби-театра. Добрая волшебная история про маленькую девочку, обитателей крайнего севера и новогоднее чудо. Уютная атмосфера, живая музыка, персонажи, к которым можно прикасаться – все направлено на создание удивительного праздника.
На данном спектакле малыши располагаются на подушках и на ковре перед сценой, а их родители — в креслах позади. Мы приглашаем на каждый показ такое количество зрителей, чтобы всем — и, главное, детям — было удобно и комфортно находиться на спектакле.
