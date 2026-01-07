Театр
0+
«Северное сияние»
Жанр: Интерактивная сказка для детей и взрослых
Режиссер: Наталия Степаненко
Продолжительность: 1 час без антракта

Расписание

7 января
среда
10:00
Драмтеатр
7 января
среда
13:00
Драмтеатр
7 января
среда
15:00
Драмтеатр
8 января
четверг
10:00
Драмтеатр
8 января
четверг
13:00
Драмтеатр
О событии

Уважаемые зрители! Обратите внимание, что на данный спектакль фомата Бэби-театр билеты нужно приобретать и на ребенка возраста от 0+ и на взрослого родителя. 

Интерактивный кукольный спектакль для самых маленьких зрителей в формате Бэби-театра. Добрая волшебная история про маленькую девочку, обитателей крайнего севера и новогоднее чудо. Уютная атмосфера, живая музыка, персонажи, к которым можно прикасаться – все направлено на создание удивительного праздника. 

На данном спектакле малыши располагаются на подушках и на ковре перед сценой, а их родители — в креслах позади. Мы приглашаем на каждый показ такое количество зрителей, чтобы всем — и, главное, детям — было удобно и комфортно находиться на спектакле.

Это событие в СМИ

Сказка, к которой можно прикоснуться: в Калининградском драмтеатре покажут бэби-спектакль «Северное сияние»

Сказка, к которой можно прикоснуться: в Калининграде покажут бэби-спектакль «Северное сияние»

С детьми, вдвоём или в одиночку: 10 спектаклей калининградской драмы, которые можно посмотреть на январских каникулах

